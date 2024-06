Relevo - Rafa Marìn-Napoli, accordo totale con il calciatore! Colpo portato avanti da Manna: ecco cosa manca

Calciomercato Napoli - Ultimissime di mercato sulla possibilità che Rafa Marin possa approdare al Napoli in queste settimane.

Sulla trattativa Rafa Marìn arrivano importanti aggiornamenti dal collega Matteo Moretto di Relevo:

La trattativa tra i club prosegue e l' accordo è vicino, in attesa di risolvere alcuni problemi. La predisposizione di Rafa Marín è stata totale, consapevole dell'importanza di continuare ad aggiungere minuti dopo una buona stagione in Prima Divisione . Il difensore centrale, ha accordo totale con il Napoli.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, mantiene un buon rapporto con l'entourage del giocatore a causa di operazioni effettuate in precedenza (l'acquisto di Kenan Yildiz), quando ricopriva l'incarico di vicedirettore sportivo alla Juventus. L'arrivo di Rafa Marín dipende quindi da alcuni dettagli da risolvere, con i club già in trattativa e aperti alla possibilità che il giovane bianco approdi in Serie A.