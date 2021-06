Reinildo: "Napoli? Sto pensando ad altro, per ora ho un contratto con il Lille. Ho imparato una lezione e sul futuro..."

Il terzino sinistro del Lille Reinildo Mandava, seguito dal Napoli, prova ad allontanare le voci di mercato e lo fa dai microfoni dei colleghi portoghesi di A Bola.

“Non sto pensando ad un trasferimento al Napoli in questo momento, ma più sul riposo post-stagione e sul godermi il momento di celebrare il titolo vinto. Per ora ho un contratto con il Lille e intendo onorarlo senza pensare alla possibilità di andare via. Perchè? Perchè ho imparato una lezione da mia madre, con il lavoro poi le cose avvengono naturalmente”