Real Madrid, Zidane: "James Rodriguez fa parte del nostro progetto, fino al 31 agosto tutto può succedere"

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita contro la Roma. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"James Rodriguez e Gareth Bale sono giocatori della nostra squadra, sono nostri tesserat, anche se tutto può succedere fino al 31 agosto. Sono giocatori del Real Madrid ed io, come allenatore, devo avere a disposizione tutti i giocatori che si stanno allenando. James è un giocatore che è registrato con noi oggi, non è stato convocato per le ultime due partite, ma la situazione può cambiare. Fino al 31 agosto, tutto può succedere e alla fine è un giocatore del Real Madrid, lo farò sempre allenare . Fino al 31 agosto dirò la stessa cosa perché non voglio dire nulla e contare sui miei giocatori in rosa".