Real Madrid su Kvaratskhelia! Clamoroso dalla Spagna: è il desiderio di Khvicha!

Calciomercato Napoli, clamorosa notizia dalla Spagna! La radio spagnola "Cadena Ser" svela l'interessamento del Real Madrid per Khvicha Kvaratskhelia! Stando a quanto riferiscono in Spagna, Kvaratskhelia sarebbe il piano B del Real Madrid che nel frattempo è sulle tracce di Jude Bellingham, centrocampista inglese del Borussia Dortmund.

A fine stagione, infatti, il Real potrebbe dire addio a Kroos, Modric, Ceballos e Asensio. Una rivoluzione tecnica che preannuncia una grande campagna acquisti nella prossima estate, nella quale rischia di finire anche Kvaratskhelia. Scrive Cadena Ser: "Se Bellingham non dovesse arrivare, il Real Madrid ha già messo nel mirino Kvaratskhelia per rinforzare il reparto offensivo: Kvara piace perché è una stella, ma anche perché è ancora molto giovane".

Real Madrid su Kvaratskhelia

E non finisce qui: secondo quanto riferisce la radio spagnola, Kvaratskhelia non avrebbe mai nascosto il suo "madridismo", una sorta di passione per il Real Madrid dovuta al fatto che lui stesso in passato si è dichiarato un ammiratore di Cristiano Ronaldo e Guti, due ex campioni passati per Madrid.

A riprova della volontà di Kvara di giocare nel Real, Cadena Ser riferisce anche che in occasione della partita di basket tra Spagna e Georgia, amici e persone vicine a Kvaratskhelia avrebbero confidato il suo desiderio di giocare con i Blancos prima o poi.

Perfino Cristian Emile, procuratore sportivo della British Base Soccer Agency - che secondo Cadena Ser gestirebbe la procura di Kvaratskhelia - si sarebbe confidato con i suoi amici intimi, dicendosi pronto a portar via Kvaratskhelia dal Napoli per meno di 100 milioni di euro. Secondo Cadena Sera, "il Real Madrid non è disposto a pagare così tanto e sa che anche il Newcastle vuole comprare Kvaratskhelia. Però se si presentasse l'occasione giusta e se Bellingham non dovesse arrivare, Kvara diventerà l'obiettivo primario del Real".

Secondo le informazioni raccolte da CalcioNapoli24, Cristian Emile non è il procuratore di Kvaratskhelia, diversamente da quanto riportato dai media spagnoli.