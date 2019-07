ANSA - Real Madrid, sfuma definitivamente il passaggio di Bale al Jiangsu: sempre più verso l'addio James

Lo Jiangsu Suning ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante croato Ivan Santini dall'Anderlecht. L'acquisto chiude definitivamente le porte a Gareth Bale, il gallese in uscita dal Real Madrid e vicinissimo nei giorni scorsi al club cinese. Con l'acquisto del 30enne Santini, lo Jiangsu ha completato lo slot dei cinque giocatori stranieri ammessi in squadra. oltre al croato, ci cono infatti Miranda, Eder, Gabriel Paletta e Alex Teixeira. L'ex Tottenham, dunque, resterà a Madrid, almeno per il momento, e questo mette sempre più in uscita James Rodriguez, sul quale è da tempo vivo l'interessamento del Napoli.