Raspadori-Roma, Pedullà svela: "L'Atletico Madrid ha accettato la proposto giallorossa! Sull'interesse della Lazio..."

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Raspadori-Roma, Pedullà svela: L'Atletico Madrid ha accettato la proposto giallorossa! Sull'interesse della Lazio...

Calciomercato Serie A - Le ultime sul futuro di Giacomo Raspadori, ad un passo dal trasferimento alla Roma: le novità da Alfredo Pedullà

Calciomercato Serie A - Arrivano importanti novità sul futuro dell'attaccante ex Napoli Giacomo Raspadori. Attualmente in forza all'Atletico Madrid, Raspadori potrebbe presto trasferirsi alla Roma e tornare in Serie A.

Calciomercato Roma, le ultime sull'affare Raspadori

Secondo quanto riferisce il giornalista Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube, molto presto potrebbero giungere novità sul futuro di Raspadori:

"La Roma ha le carte in mano, l’Atletico Madrid ha accettato la proposta della Roma. È un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Adesso sta a Massara chiudere. L’interesse della Lazio? La Lazio ha due nomi oltre a Raspadori: uno è Oyarzabal che piace dallo scorso giugno. Trattativa molto complicata, non semplice perché ha una valutazione alta e perché è la bandiera della Real Sociedad che sta vivendo un momento complicato. Gasperini vuole un attaccante da subito”.

Calciomercato Roma, le ultime sull'affare Raspadori
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