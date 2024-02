Raspadori idea Juventus dopo Chiesa? Ci sono due sponsor a Torino

Calciomercato Napoli - Più trascorrono i giorni e più si avvicina la scadenza del matrimonio tra la Juventus e Federico Chiesa. E tutto questo potrebbe coinvolgere il Napoli e Giacomo Raspadori, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Ogni mese il rinnovo di Chiesa sembra possibile, ma meno scontato (30 giugno 2025). Un potenziale sostituto è Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli:

"Sono diversi i giocatori che stuzzicano i dirigenti bianconeri. Da Felipe Anderson (in scadenza con la Lazio) a Gudmundsson (Genoa) fino a due “vecchi pallini”: Berardi (Sassuolo) e Raspadori (Napoli).

Di sicuro Raspadori ha da sempre molti sponsor in “casa Juve”: da Manna a Giuntoli, che lo ha già acquistato ai tempi del Napoli. Un affare con De Laurentiis non sembra facilissimo sulla carta, ma le vie del mercato sono imprevedibili. Soprattutto se la Signora, oltre ai soldi garantiti dal ritorno in Champions, dovesse sfilare al Napoli il biglietto per il Mondiale per club 2025 con conseguente assegno da 50 milioni"