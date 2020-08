Raiola incontra il Napoli, Sky: Lozano resta in azzurro, i dettagli dell'incontro con De Laurentiis

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, scrive nel suo editoriale su Tuttomercatoweb:

"Raiola invece è andato a trovare il Napoli, nel giorno della presentazione di Osimhen e Rrahmani. E la visita è stata cordiale: non si è parlato di Bernardeschi o di Pellegrini (giocatori che in teoria possono essere inseriti nella trattativa di Milik per uno scambio), ma si Manolas e Lozano. E se sul greco non c'era neanche un dubbio sulla sua permanenza, qualche perplessità potevamo averla su Lozano. Rimane anche lui"