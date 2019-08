Raiola a Napoli per chiudere Lozano! Il Mattino - Summit con ADL fino a tarda sera, l'affare salta solo se...

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino ricostruisce l'incredibile serata vissuta dai tifosi azzurri nella giornata di ieri dopo la notizia dell'infortunio a Hirving Lozano mentre il suo agente Mino Raiola sbarcava in città per definire l'operazione col club azzurro.

Mino Raiola, proveniente con un aereo privato da Nizza, atterra all’aeroporto di Napoli, trovando ad accoglierlo anche un autista pronto a scortarlo per l’incontro con Aurelio De Laurentiis all’Hotel Vesuvio andato avanti fino a tarda serata. La chiusura dell’affare Lozano è molto vicina: Raiola, già oggi, potrebbe ripartire. Si devono limare i dettagli di una trattativa già molto ben avviata: 4.5 milioni al calciatore, circa 42 al PSV. Raiola è in città per definire i contorni di un trasferimento che non dovrebbe esser minato da quel destino beffardo menzionato in apertura: perché, proprio nei minuti in cui Raiola sbarcava a Napoli, Lozano giocava gli ultimi scampoli di PSV-Ado den Hag.