Venerato: "Nessuna preclusione di Sarri per il Napoli, ma il suo sogno è la Premier. Lucas Vazquez? C'è stima ma nessun contatto, Zaccagni sarà il prossimo colpo"

Ultime notizie calcio mercato Napoli – Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Gattuso? Il rinnovo doveva arrivare alla fine di gennaio ed il ripensamento di De Laurentiis fa capire che Rino non sarà confermato alla fine di quest'anno. Dopo Verona c'è stata l'idea che ha fatto nascere dei contatti con Rafa Benitez ed un contatto secondo me diretto con Maurizio Sarri. Giuntoli e Pompilio sono rimasti amici con Sarri, ma dopo Verona De Laurentiis si è mosso in prima persona. Sarri accetterebbe volentieri un appuntamento per ascoltare la proposta del Napoli, non c'è nessuna preclusione nei confronti degli azzurri.

Ovviamente piace anche ad altri club. Lui sogna la Premier League e sa che Tottenham ed Arsenal potrebbero non confermare i rispettivi allenatori. Poi c'è un discorso di natura tecnica. Non so se Osimhen sia il profilo giusto per il centravanti che cerca Sarri, mentre non sarebbe un problema Lozano. Gattuso potrebbe entrare nel mirino della Fiorentina o del Monza, visto che c'è il suo grande amico Galliani in dirigenza".