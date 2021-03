Rai, Venerato: "Nessun contatto diretto Sarri-ADL, il tecnico aspetta una telefonata dopo aver dato disponibilità"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Nessun contatto diretto in questi giorni tra De Laurentiis e Maurizio Sarri. Il tecnico non ha ancora avuto telefonate dal patron che da diversi giorni sa della disponibilità di Sarri ad intavolare una ossibile trattativa. Pausa di riflessione del club un attesa di capire su chi dirigersi".