Venerato: "Napoli su Emerson Palmieri, pronto un ingaggio da 3 mln a stagione e un contratto fino al 2025"

Calciomercato Napoli - Il collega della RAI, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, rilasciando le seguenti dichiarazioni sul mercato del Napoli:

"Il Napoli si è ufficialmente unito all'asta per Emerson Palmieri. L'offerta per il terzino sinistro è di 3 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni. Non solo: il Napoli sta lavorando al rinnovo di Gattuso dato che allenatore e società hanno vedute simili, a meno che il 30 aprile non sia lui a revocare il rapporto. Meret? Il portiere non è contento dell'impiego e attraverso il suo procuratore chiederà garanzie al tecnico. Se Ospina sarà preferito a lui, chiederà la cessione".