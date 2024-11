Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso di Campania Sport:

“Mercato di gennaio? Il Napoli cercherà di prendere in prestito qualche difensore centrale dall’estero, come la Juventus non può spendere 30mln per una riserva. Se riuscirà a dismettere qualche altro giocatore potrebbe inventarsi qualche altra operazione".