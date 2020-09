RAI, Venerato: "Il City non soddisfa le richieste del Napoli per Koulibaly, gli azzurri aspettano il PSG che vuole anche Fabian Ruiz! Le ultime sullo scambio Milik-Under"

Ultime notizie mercato Napoli – Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Cagliari ha contattato Giuntoli per Ounas ma c’è una divergenza di valutazione: il Napoli lo valuta15 milioni, i sardi meno. Nel discorso poi è stato inserito Nandez che ha un accordo con i sardi: in caso di interessamento di grande squadra lo lascerebbero partire. Giuntoli potrebbe pensare a Nandez a fine mercato a determinate condizioni, non certamente i 36 milioni chiesti da Giulini. Il discorso è sospeso. Qualcosa potrebbe cambiare dopo qualche cessione perché per ora i partenopei non possono spendere un euro. Koulibaly? Il Napoli aspetta una mail ufficiale del City perché è stanco di parlare solo con Ramadani. Il Napoli vuole incassare sui 70 milioni di euro da questa cessione. A queste cifre, però, il City non è arrivato neanche con i bonus ma gli azzurri sanno che il calciatore ha un accordo con gli inglesi sulla base di un contratto di quattro anni a 12 milioni a stagione. De Laurentiis aspetta il mercato del PSG: quando Leonardo sarà libero di fare investimenti, il Paris Saint Germain potrebbe fare una offerta per Koulibaly e per Fabian Ruiz. Leonardo ha chiesto informazioni sullo spagnolo. Da parte del Napoli non è arrivata una chiusura. Se il PSG arriverà ad offrire una sessantina di milioni il Napoli potrebbe pensarci. Se lo spagnolo dovesse salutare, allora si spiegherebbe il motivo per il quale di tanto in tanto viene fuori il nome di Szoboszlai. Mi arrivano smentite sulla rescissione per Ghoulam. Se dovesse salutare arriverà Karbownik, così come Sokratis è l’erede designato di Koulibaly. Roma e Napoli parlano di Milik ed Under. Il turco è sul mercato. Il Napoli chiede Under e 15 milioni per il polacco mentre la Roma offre il turco e due calciatori della Primavera. Under ha ribadito di volere 3 milioni annui mentre il Napoli offre 2 milioni più cinquecentomila euro di bonus”.