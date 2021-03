RAI, Venerato: "Gattuso andrà via al 100%. Fonseca preferisce il Napoli al Benfica, contatti con il suo entourage!"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso non resterà in nessun modo al Napoli perché ritiene chiusa la sua esperienza umana e professionale, soprattutto con la proprietà. Lo spogliatoio lo ama e la squadra è sempre stata con lui, nonostante ci siano elementi della rosa in scadenza o che sanno di dover andar via. Farà di tutto per regalare al Napoli la Champions League ma poi andrà via perché la dignità non ha prezzo. Ho sempre stimato Fonseca, sin dai tempi dello Shakhtar.

E' un allenatore che piace da tempo al Napoli, i dirigenti napoletani hanno avuto dei colloqui informali con il suo entourage e nello specifico con un agente italiano ed uno inglese che collaborano con lui. Fonseca gradirebbe il Napoli, con o senza Champions League. Preferirebbe la soluzione partenopea al Benfica. Commisso chiamò Gattuso due mesi prima del Napoli offrendogli un contratto di 18 mesi ma rifiutò la Fiorentina perché sapeva dell'interessamento degli azzurri. Fonseca direbbe comunque addio alla Roma anche in caso di accesso in Champions League per come è stato trattato. A parità di offerta tra Benfica e Napoli preferirebbe gli azzurri.

Allegri? Credo che lui voglia una ripartenza importante. De Laurentiis non ha ancora deciso, la decisione arriverà tra il 25 aprile ed i primi di maggio. La lista secondo me è questa: Fonseca, Juric, Italiano e Simone Inzaghi se non dovesse rinnovare con la Lazio. Prima di prendere Ancelotti De Laurentiis chiamò proprio Inzaghi".