RAI, Venerato: "Gabri Veiga un predestinato, ecco quando può arrivare l'annuncio! Con lo spagnolo possibile cambio tattico"

Atteso il predestinato Gabri Veiga ( in queste ore si stanno limando dettagli relativi alla formula di pagamento e i vari bonus da destinare ai galiziani) al massimo entro 24/48 ore: è il colpo dell'estate azzurra. Gioca la palla in verticale e si industria in più ruoli a metà campo: Garcia lo vede come mezzala ma può essere il grimaldello del 4-3-1-2 avendo piedi educati, adatti a un trequartista. Gabri ricama calcio, intravede orizzonti tattici sconosciuti ai piu': vanta visione locale e periferica. Era sul data base da almeno 4 anni e la scorsa estate finì già neri radar dell'ex Giuntoli. Farà la differenza: è suntuoso ed estetico quando accarezza la sfera.