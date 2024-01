Rai, Venerato: "Difesa Napoli, Nehuen Perez o Theate! Il Napoli attende il sì di Udinese o Rennes"

News calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha parlato al TG Sport della Rai del mercato del Napoli, svelando le ultime sul mercato in difesa dei partenopei:

"Sul difensore, il Napoli ha idee chiare: piace da matti Nehuen Perez (ricambiato, vorrebbe l'azzurro) ma va convinto Pozzo che continua a chiedere troppo, forse per non privarsi del difensore. Questo il sospetto del Napoli. Mentre il Rennes per ora fa muro su Theate. Dopo loro due, una serie di alternative. Almeno sei, stando a quanto ci risulta. Ma nessun affondo. Il Napoli attende prima le risposte da Udinese e Rennes dopo aver perso Dragusin (un nome che piaceva a tutti)".