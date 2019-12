RAI, Venerato difende Giuntoli: "Aveva preso Veretout, Ancelotti l'ha bocciato! Lozano non è una sua scelta"

Ultime calcio Napoli -"Molti giocatori sono fuori forma. Ancelotti il principale responsabile, ha sbaglia modulo, formazioni, preparazione atletica e mercato. Prima le cose andavano bene con Sarri e non si davano meriti a Giuntoli e De Laurentiis. Giuntoli aveva preso e impacchettato Veretout, ma Ancelotti ha bocciato il calciatore. Lozano è stato scelto da Ancelotti e non da De Laurentiis e Giuntoli. Non partiranno i big a gennaio. Gli unici dubbi mi vengono su Callejon e Mertens che sono in scadenza, ma bisognerà vedere con il passare delle settimane". Questa la difesa dell'esperto mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di CalcioNapoli24TV.