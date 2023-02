Rai, Venerato: "Chelsea-Osimhen, il Napoli potrebbe chiedere anche 160 mln. Valutati tre sostituti"

L'esperto di calciomercato Ciro Venerato durante la domenica Sportiva in onda su Rai Due ha riferito alcuni aggiornamenti circa l'interessamento del Chelsea per Osimhen.

Il Napoli sta facendo le opportune valutazioni sul futuro di Osimhen. Ci sono stati contatti in questi giorni per un eventuale rinnovo: De Laurentiis sarebbe disposto anche ad offrire un ingaggio sui 6.5/7mln a stagione. Ma sulle sue tracce ci sono due club inglesi, in attesa di sapere qualche risvolto dal vertice tra Calenda e De Laurentiis.

Stiamo parlando di Manchester e Chelsea: adesso però la novità è che il cartellino dell'attaccante è cresciuto nel costo.

Il ragionamento del Napoli è il seguente: se tu Chelsea spendi 120mln per Fernandez, il cartellino di Osimhen costerà 160 mln e potrà ancora crescere con la Champions da disputare.

Il Napoli nel frattempo sta valutando le alternative: il primo è Haller del Borussia. Il secondo è David del Lille. Il terzo è En-Nesyri del Siviglia. In ribasso le quotazioni di Scamacca