RAI, Venerato a CN24: "Alle 18.00 a Milano incontro Giuntoli-agenti di Politano! Si tratta con l'Inter: si cerca il prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto"

Ultime notizie calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Alle 18.00 circa Cristiano Giuntoli è atteso a Milano dagli agenti di Politano per un primo faccia a faccia e prosegue di pari passo la trattativa con l'Inter che preferisce darlo al Napoli che alla Roma dopo le polemiche legate al caso Spinazzola. Gli azzurri stanno cercando di ottimizzare la loro offerta ai nerazzurri che nei dettagli è questa: 2 milioni per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro. L'idea è di pagare l'obbligo a partire dal 2021, con 18 mesi di prestito dunque e non 6. Da vedere se l'Inter accetta. I nerazzurri valutano 25 milioni il ragazzo e quindi si deve parlare anche di bonus. Il giocatore è romanista, aveva già visto casa a Roma e voleva i giallorossi. Non ha mai detto no al napoli ma ha detto sì alla Roma. Se i capitolini non pareggiano l'offerta del Napoli, il calciatore verrà tranquillamente al Napoli dal momento che non c'è alcuna preclusione verso la città, anzi. I buoni rapporti tra De Laurentiis e Marotta potrebbero agevolare l'operazione. Se oggi arriva l'intesa con il calciatore, una volta assodato che la Roma non riesca a pareggiare l'offerta azzurra, può essere una giornata decisiva. Serpeggia ottimismo dal Napoli e dall'Inter, un po' più di cautela dagli agenti. Al momento l'offerta del Napoli non coinvolge Llorente, Politano sostituirà Younes ed i nerazzurri vogliono rispettare gli accordi con il Chelsea per Giroud. Llorente, per il decreto crescita, può essere ceduto solo a titolo definitivo, su di lui c'è l'interesse di club inglese ma difficilmente si muoverà lo spagnolo. In caso di offerta importante per Llorente il mercato potrebbe chiudersi con Politano ed una punta. Callejon e Mertens difficilmente rinnoveranno, non mi arrivano segnali. Lozano è in discussione per giugno perché il Napoli si aspettava di più. Riaperto il discorso tra Tonelli e la Samp e con i blucerchiati si parla anche di Younes che, però, pensa più al Torino e vorrebbe anche far rientro in Germania".