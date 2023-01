RAI, Venerato annuncia: "Il Napoli ha chiuso tre rinnovi, si stanno limando gli ultimi dettagli burocratici!"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato.

Rinnovi in casa Napoli?

Parere sulle dichiarazioni di Spalletti circa la designazione di Sozza per la gara con l'Inter?

"Iniziare la stagione con questa designazione non la migliore partenza. Ho sempre denunciato la sudditanza psicologica del mondo arbitrale, mai riscontrata in altri paesi europei. Ho sempre notato arbitri di un certo vigore all'estero, nel nostro calcio, invece, le piccole hanno sempre subito errori evidenti. Tuttavia, non voglio credere a nessun complotto. La designazione tecnica di Sozza è tecnicamente ineccepibile, perché è uno degli arbitri più in forma del campionato ed uno dei migliori emergenti. Sotto il profilo della sostanza, la decisione è quantomai adeguata. Sotto il profilo della forma un po' meno, poiché il popolo italiano è prevenuto nei confronti dei direttori di gara, non sempre, a ragion veduta, il fatto che sia lombardo, precisamente di Monza, magari può creare polemiche esterne. Sozza comunque dirigerà per sé stesso perché è un professionista anche perché ci sono stati in passato calciatori napoletani, come Cannavaro e Ferrara, i quali hanno giocato contro il Napoli ed hanno sempre dato il massimo. Sono motivazioni stucchevoli, non credo a nessun tipo di problema, se non quello della forma, poiché in questo momento delicato del mondo arbitrale si poteva virare su un arbitro non lombardo"