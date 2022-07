Rai, Venerato a CN24: "Simeone aspetta il Napoli, l'ostacolo è la formula. Deulofeu non è saltato, Lozano non è in vendita"

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: le ultime su Simeone, Petagna, Lozano e Deulofeu

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Lozano rientra nei piani di Spalletti, non mi risulta che il Napoli pensi alla sua cessione. Ad oggi non mi arrivano segnali di un Lozano in uscita. Il Monza dialoga con il Napoli per Petagna, ma non c'è ancora il feeling giusto tra Galliani e De Laurentiis. Si discute sulla cifra finale, ma ancora non c'è l'accordo. Il giocatore ha espresso la volontà di poter andare al Monza. Il Napoli senza prendere Broja terrebbe volentieri Petagna, ma se arriva l'offerta il Napoli può pensare di cederlo e pensare di sostituirlo con Simeone. Intermediari a Verona hanno parlato con Setti, sono arrivate offerte importanti per lui ma ha voglia di aspettare il Napoli. Il Verona e Simeone vorrebbero chiudere in prestito con obbligo, ma ad oggi il Napoli è disponibile a trattare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Deulofeu non è mai saltato, ma non è mai stato vicinissimo alla chiusura. Resta nei piani del Napoli".