Rai, Venerato a CN24: "Ok Fenerbahce, il Napoli può pagare la clausola in due rate per Kim"

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli che cerca in Kim il sostituto di Koulibaly. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: Kim al posto di Koulibaly, anche altri nomi

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Il Napoli sta ascoltando i procuratori del coreano, il club azzurro ha soddisfatto tutte le pretese del pagamento per il Fenerbahce e le condizioni del giocatore anche nei diritti d'immagine. I contratti del Napoli non sono come quelli di Juventus, Milan, Inter e Roma, quelli pesano 3 grammi. Ancor più difficile se si tratta di contratti di giocatori stranieri. Venerdì era un giocatore del Rennes e avrebbe dovuto fare ieri (lunedì) le visite mediche. Il Napoli poi si è inserito, ma allo stesso tempo ha bloccato delle trattative parallele. Nelle liste anche di Everton e Inter c'è Kim. Il Napoli ha avuto l'ok dal Fenerbahce per pagare la clausola in un pagamento biennale di due rate.

Allo stesso tempo il Napoli segue anche altre piste come Diallo, Bailly, Lindelof, Akanji e altri. Sono tutti giocatori che piacciono a Spalletti. Kim però è uno di quelli che ha un ingaggio inferiore rispetto gli altri".