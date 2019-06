RAI, Venerato a CN24: "Manolas-Napoli, affare difficile. Se salta De Ligt, è il primo obiettivo della Juve"

Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Manolas? Il Napoli sicuramente una chiacchiera l'ha fatta ma siamo lontani, credo che la Juve se non prenderà De Ligt andrà su Manolas, quest'ultimo chiesto da Sarri che lo preferisce anche a De Ligt. Questo lo sa anche il Napoli perché Sarri lo ha sempre chiesto. Manolas ha un ingaggio di 4-5 milioni che il Napoli non intende pagare. Secondo De Laurentiis un difensore non può guadagnare più di un attaccante".