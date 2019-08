Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai nostri microfoni per aggiornamenti sulla trattativa che coinvolge il Napoli su Leonardo Campana.

"Leonardo Campana non rientra nei piani del Napoli. Smentite azzurre sulle indiscrezioni provenienti dai media equadoregni sul giovane talento del Barcelona FC. Seguito come tanti altri talenti. Ma non rientra nei piani dello scouting partenopeo".