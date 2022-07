Rai, Venerato a CN24: "Koulibaly ha mantenuto la promessa anti-Juve. Il sostituto può arrivare dalla Premier"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, collega della Rai esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Tv per fare il punto della situazione:

Koulibaly va solo ringraziato per quanto fatto in campo e per il comportamento che ha avuto fino alla vine: aveva detto a De Laurentiis che avrebbe firmato solo per l’estero e non per la Juve per rispetto del Napoli e alla fine così è stato. Sostituto? Il Napoli ha avuto contatti per Lindelof del Manchester United e col medesimo club ha parlato anche di Bailly. Poi c'è Diallo del PSG per il quale trovano conferma le notizie di un interesse.

Sono nomi che il Napoli sta sondando, perché fino a ieri il nome più caldo era Kim. Poi sono arrivate conferme su un futuro verso il Rennes per il coreano. La società sembra che abbia mollato Kim per due motivi: il primo economico per clausola, commissione e ingaggio richiesto. Il secondo è per non occupare il posto da extracomunitario: prima di bruciarlo ci vuole pensare due volte. Non so se per lo stesso ruolo o altrove ma escluderei Keylor Navas. Per la difesa gli obiettivi principali sono Lindelof che Bailly per i quali la società si è mossa. Cisse e Acerbi sono leggermente a ribasso per oggi".