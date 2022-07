Rai, Venerato a CN24: "Kepa l'occasione di fine mercato, Mertens non andrà alla Lazio"

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: situazione Mertens e portiere

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Non ci sono nuovi portieri in lista del Napoli. Si aspetta l'occasione di fine mercato al momento e non vuole bruciarsi questa chance. Kepa può essere ceduto dal Chelsea come ha fatto con Lukaku. Mertens non farebbe mai la riserva di Immobile, la Lazio non può permetterslo in panchina e lui non vuole starci. Sarri non lo vede più come esterno".