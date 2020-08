Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 relative alle ultime notizie di mercato in casa Napoli:

"Allan passa all'Everton. 24 milioni più 4 di bonus al Napoli. Trasferimento ufficiale. Quadriennale per il brasiliano a 3.5 milioni a stagione più 500mila euro di bonus. È con il suo agente a Pozzuoli. Attende solo il via libera dai legali azzurri per lasciare l'Italia e raggiungere Liverpool".