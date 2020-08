RAI, Venerato a CN24: "Cessione Koulibaly non si risolverà in pochi giorni: il City deve vendere Stones e tratta Messi. Ultimi dettagli per Allan-Everton, difficile cedere Milik in 48 ore"

Ultime notizie mercato Napoli – Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Per Matvienko dipende dalla cifra che sarà incassata perché i costi sono considerevoli. Visto che può giocare anche da terzino sinistro, si potrebbe decidere anche di non prendere Karbownik. E’ tutto molto aperto, ci andrei cauto. Nunez piace al Napoli ma non c’è la disponibilità economica per soddisfare la richiesta dell’Almeria, adesso gli azzurri pensano alle proprietà e non a trattative di contorno. Al momento gli azzurri sono concentrati sulle cessioni di Allan e di Milik, per Koulibaly invece non è una questione di giorni. Il City deve prima vedere Stones e per di più è concentrato ora su Messi.

Per Allan bisogna chiarirsi su bonus e rate, gli azzurri confidano di chiudere il tutto in una decina di giorni. Lui ha risolto ogni problematica con l’Everton: quadriennale a quattro milioni. Per Milik difficile chiudere in 48 ore, questo mi dicono dal Napoli e dalla Roma. L’operazione è senza soldi, si tratta solo di uno scambio. Il polacco sogna la Juventus ma i bianconeri non hanno calciatori che interessano al Napoli. Il preferito di Gattuso, dopo Boga, è Under rispetto a Bernardeschi. Milik, quindi, appena gli sarà comunicato che la Juventus ha preso Dzeko, Milik accetterà la Roma. Ovviamente tutto cambierà se la Juventus prenderà un altro attaccante. Il timore di perdere Milik a zero per vederlo alla Juventus a parametro zero c'era ma ai tempi di Sarri.

Veretout? Le percentuali sono basse ma se dovessero saltare le cessioni di Diawara e Cristante potrebbe riaprirsi il discorso perché la Roma deve vendere. Younes è sempre piaciuto al Genoa".