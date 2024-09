RAI - Tchatchoua non ha mai convinto Conte! Spunta l'identikit dell'esterno destro che può arrivare a gennaio

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della RAI, sul sito dell'emittente aggiorna sull'accostamento di Jackson Tchatchoua, del Verona, al Napoli.

"Non rientra nei piani di Antonio Conte il veronese Tchatchoua: secche smentite sul possibile arrivo dello scaligero a gennaio. Ritenuto non adatto al calcio di conte per caratteristiche e soprattutto curriculum. A gennaio sarà eventualmente valutato un esterno destro con maggiore esperienza internazionale. Il veronese nonostante i rumors non ha mai convinto il top coach salentino"