Calciomercato Napoli- Stasera alle 22.45 su Rai 2 va in onda 'La Domenica sportiva' condotta da Alberto Rimedio. In primo piano il dopo partita di Napoli-Cremonese. In diretta anche l'esperto di calciomercato Ciro Venerato con le ultime notizie. Focus azzurro sul futuro di Victor Oshimen e sui suoi potenziali eredi messi nel mirino dallo scouting partenopeo.