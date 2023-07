Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti per il sostituto di Kim-Min Jae ormai indirizzato al Bayern Monaco.

Mercato Napoli, ultime sul sostituto di Kim

Come infatti riportato dal collega Ciro Venerato in diretta alla Domenica Sportiva, due profili finora seguiti sono stati accantonati: “Scalvini costa tanto, 40 milioni, che sono troppi per tanti club tra cui anche per il Napoli. Arrivano smentite inoltre anche su Doekhi. I profili per sostituire il coreano sono quattro: Robin Le Normand, Max Kilman, Perr Schurrs e Ibrahima Konatè”.