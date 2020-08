RAI - Sokratis, Mustafi o Todibo se salta Gabriel. Il Napoli rischia il ricatto dall'agente del brasiliano. Milik a Roma se parte Dzeko

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Il Lille rispetterà la parola data al Napoli per Gabriel a cui gli azzurri garantiscono 2 mln più 500 mila euro di bonus a scalare per cinque anni. L'Arsenal ha disponibilità diverse e potrebbe aver offerto una cifra superiore. Il ragazzo ha dato l'ok al Napoli, ma il suo agente potrebbe richiedere agli azzurri di rimodulare il contratto e prendere uno stipendio più alto ricattando la società azzurra. C'è anche l'Everton che aspetta di chiudere per Maksimovic.

L'offerta da 70 per Koulibaly dal City non è arrivata perchè i Citizens devono prima vendere. Il City è in trattativa col Barcellona per cedere Stones. Il Barcellona per prendere Stones deve cedere Piquè e questo non è semplice. Il Napoli se non prende i soldi per Koulibaly non può prendere Gabriel.

Ghoulam? L'ultimo problema del Napoli è la fascia sinistra. Faraoni? Arriva solo se va via Hysaj. Se l'albanese resta allora può arrivare Karbownik.

Se sfumasse Gabriel resterebbe Maksimovic che rinnoverebbe e poi si prenderebbe qualche saldo di fine stagione. Oltre a Sokratis piace anche Mustafi che è in uscita dall'Arsenal. In ultima chance si penserebbe a Todibo che arriverebbe a prezzo di costo.

Under? Rientra in un altro fatto. Se Dzeko chiede alla Roma di andar via i giallorossi vanno su Milik e il Napoli prende Under. C'è sempre il discorso aperto per Boga".