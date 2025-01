RAI - Sfuma Pellegrini al Napoli! Pronto Danilo, il Napoli vuole soffiare un colpo alla Lazio

Calciomercato Napoli, arrivano importanti aggiornamenti da Ciro Venerato in diretta al TGSport su RAI 2. Sfumerebbe il colpo Pellegrini mentre arrivano conferme su Danilo e altri nomi fortemente seguiti.

“Pellegrini-Frattesi, arrivano smentite sullo scambio: il centrocampista romanista non scalda i cuori interisti. Sfuma anche l’opzione napoletana: Conte punterà su Raspadori a centrocampo. Chiesa stimato ma non rientra nei piani di gennaio. Il tecnico azzurri invece avrà quasi sicuramene Danilo ormai fuori rosa e col quale c’è già un accordo per fine stagione, va solo anticipato l’anticipo senza versare un euro ma con la Juve che risparmierà lo stipendio investendo la cifra sl mercato. La Fiorentina aspetta Folorunsho mentre il Napoli vuole Biraghi e proverà a soffiare Fazzini alla Lazio”.