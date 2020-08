Rai - Senesi il nome nuovo per il dopo Koulibaly, occhio a Papastathopoulos e Mustafi con l'arrivo di Gabriel all'Arsenal

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto alla Domenica Sportiva Estate per dare gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Napoli: "Sfumato Gabriel, andrà all'Arsenal. Non ci sono ancora i soldi per la cessione di Koulibaly che tarda ad arrivare. I nomi per la difesa restano: Papastathopoulos e Mustafi dell'Arsenal, mentre c'è anche Todibo del Barcellona. L'ultima idea è Marcos Senesi, un difensore argentino di passaporto comunitario del Feyenoord. Nulla da fare per Lyanco".