RAI - Rinnovo Osimhen, l'agente incontrerà ADL a Castel di Sangro: il nodo è la clausola, le cifre

Ciro Venerato ha parlato di Victor Osimhen ai microfoni della Domenica Sportiva Estate, in onda su Rai 2:

"Il Psg ha la forza economica per fare una mega offerta al Napoli per Osimhen ma si lavora per il rinnovo. C'è la volontà di proseguire il tragitto e a Castel Di Sangro Calenda tornerà a parlare con De Laurentiis. Siamo sui 7 mln con bonus di ingaggio, ma il Psg offrirebbero 15 mln. Calenda e Osimhen chiedono una clausola da 100-105mln. Se c'è la volontà del giocatore e della società, come è stato per Leao, si può andare avanti ancora per una stagione".