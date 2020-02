RAI - Rinnovo Mertens, la prima richiesta choc di 8mln è scesa a 6,5: arriva il rilancio di ADL

Ultimissime Napoli - Secondo quanto ha riferito Ciro Venerato ieri a TV Luna, il Napoli per Mertens alzerà la proposta ad un biennale da 4,5mln di euro garantiti più 1mln facilmente raggiungibile con pochi gol ed il quarto posto. 5,5mln di euro in totale, ma anche un bonus alla firma perché il giocatore vuole essere riacquistato e che ADL potrebbe accordare intorno a 1,5mln di euro. Gli agenti del belga inizialmente avevano chiesto 8 milioni, una richiesta fuori mercato. Successivamente si è scesi intorno ai 6,5 milioni. Il calciatore non è interessato al Monaco.