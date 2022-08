Rai - Raspadori, il Sassuolo apre alla cessione al Napoli per 30mln! Chiesto il pagamento in tre rate: la formula

Calciomercato Napoli - Novità fronte Raspadori-Napoli, perché c'è un'importante apertura del Sassuolo: il club emiliano è disposto adesso a cederlo agli azzurri, ecco le cifre.

Ci sono novità quindi sul fronte Raspadori-Napoli. Ciro Venerato ne ha parlato nel corso del TG Sport di Rai 2, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Partiamo da un'ultim'ora, un 'esclusiva nostra su Raspadori-Napoli: ieri notte colloquio telefonico tra Carnevali e l'agente Tullio Tinti del calciatore. Di fatto sta facendo da intermediario della trattativa, a nome di De Laurentiis. Ribandendo che il patron azzurro può offrire 25-30 milioni di euro per l'attaccante. La notizia è che il Sassuolo è d'accordo a cederlo sui 30 milioni. Ma la differenza deve farla il pagamento: meno rate, possibilmente tre. Anche col prestito con obbligo di riscatto, il motivo è che poi deve andare dall'Inter per prendere Pinamonti. Il Sassuolo aspetta, ma la Juve lavora sotto traccia: il Napoli è invitato a fare in fretta".