Antonello Perillo, giornalista Rai e direttore del TGR Campania, commenta la situazione relativa alla panchina del Napoli:

"Nel caso di esonero di Garcia, De Laurentiis sarebbe tentato soprattutto da Marco Giampaolo, al quale offrirebbe l’occasione della vita per un gran rilancio. Altro nome valutato con particolare attenzione è quello di Tudor, apprezzato molto per il carattere deciso. La pista Conte sembra del tutto abbandonata, a meno che non torni attuale la prossima estate".