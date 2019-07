RAI, Paganini: "L'agente di Higuain ha lanciato un segnale per il ritorno in azzurro, nessuna risposta del Napoli"

Paolo Paganini, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Ritorno di Higuain al Napoli? Missione esplorativa dell'agente. Su Higuain c'è la Roma ma è un'operazione complessa perché la Roma vorrebbe che la Juventus pagasse la metà dello stipendio e il giocatore non è felice di andare alla Roma. Il giocatore vorrebbe rimanere alla Juventus con Sarri e giocare la Champions. Ha mandato il fratello agente per capire se ci sono le possibilità di un suo ritorno al Napoli. C'è stato questo tipo di segnale, il Napoli non ha dato nessuna risposta. Il segnale lo ha lanciato, bisogna vedere se questa cosa prenderà piede oppure no".

"Andrebbe sicuramente ricucito il rapporto con De Laurentiois, io credo che il Napoli attende su Mauro Icardi, resta alla finestra. Io credo che un colpo importante in attacco lo farà. Icardi oppure Higuain ma qualcosa di importante lo farà".

"L'Inter è stata la prima società ad andare su Lukaku, poi lo United ha sparato alto con 85 milioni di euro e la trattativa si è arenata. E' entrata la Juventus proponendo Dybala, il suo procuratore è in viaggio verso l'Inghilterra e sparerà un ingaggio alto, cioè di dieci milioni netti all'anno. L'accordo tra la Juventus e il Manchester United c'è e quindi la decisione spetta al calciatore".