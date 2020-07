RAI, Paganini: "Juve in pole per Milik! Offerte dell'Everton per Allan e su Callejon..."

Serie A - Il collega di Rai Sport, Paolo Paganini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Milik ha grandi estimatori in Europa ed ha un contratto fino al 2021 col Napoli che vuole monetizzare al massimo. Al momento in pole per il polacco c'è la Juventus che ha contatti datati con il giocatore e che probabilmente perderà Higuain. Per quanto riguarda Allan, l'offerta più importante è arrivata dall'Everton ma il Napoli tergiversa per non svenderlo. Con Gattuso si potrebbe riaprire il discorso rinnovo perchè l'allenatore del Napoli ha molta influenza sui suoi giocatori. Lo spagnolo sta pensando al rinnovo anche perchè è perfettamente integrato nella filosofia calcistica azzurra"