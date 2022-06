Rai, Paganini controcorrente: "Koulibaly-Juve, c'è già accordo di massima con l'agente Ramadani!"

Calciomercato Napoli - Sebbene l'edizione odierna de Il Mattino chiarisca come Koulibaly non ascolterà le proposte della Juventus, dalla Rai rilanciano: ci sarebbe già un accordo di massima fra il suo agente e i bianconeri.

Ad annunciarlo è Paolo Paganini, esperto di calciomercato e conduttore di Rai Sport, che su Koulibaly-Juve ha dichiarato:

"Focus sul mercato della Juventus: i bianconeri vogliono rispondere ai colpi dell'Inter. Attenzione in difesa, dove il primo obiettivo è Koulibaly: c'è già un accordo di massima col suo procuratore, Fali Ramadani. Per l'attacco il sogno resta Gabriel Jesus, su cui c'è anche l'Arsenal: l'alternativa è Dzeko come vice-Vlahovic. A centrocampo Allegri sogna Milinkovic-Savic oltre a Pogba".