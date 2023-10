Paolo Paganini, giornalista Rai, parla di Victor Osimhen tramite un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Ecco le sue parole: "Gli arabi sono in pressing su Victor Osimhen, offerta da 150 milioni di Euro. Il Napoli per ora dice no ma intanto ha sondato la Juventus per Milik. La pedina di scambio potrebbe essere Zanoli, pallino di Giuntoli che sta intensificando i contatti per Samardzic", ha riferito Paganini nel suo tweet.