RAI - Osimhen-Napoli, non c'è intesa sul rinnovo. Spunta uno scenario sul suo futuro

Notizie Calcio Napoli - Tiene banco in casa Napoli la questione legata al futuro di Victor Osimhen.

Victor Osimhen

Osimhen-Napoli, non c'è intesa sul rinnovo

Stando alle parole del collega ed esperto di mercato Ciro Venerato ai microfoni della trasmissione "Domenica Sportiva Estate" in onda su Rai2, ad ora non ci sarebbero i presupposti per prolungare il contratto del nigeriano in scadenza nel 2025. Il suo entourage chiede più di 7 milioni di euro netti all'anno e in caso di mancato accordo prende strada l'ipotesi di una permanenza fino al prossimo anno, con il club che sarebbe però costretto a cedere il giocatore a cifre di molto inferiori rispetto a quelle attuali.