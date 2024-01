Ciro Venerato, giornalista Rai, ha svelato alcune novità di calciomercato in chiave SSC Napoli:



"Arrivano conferme sul fatto che non sarà Solet del Salisburgo il prescelto in difesa. Il club azzurro aspetterà fino a martedì mattina Udinese e Rennes per Perez e Theate. Solo dopo si valuteranno altri nomi. Alcuni non ancora usciti".