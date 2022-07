Calciomercato Napoli - Notizie riguardo il possibile trasferimento di Kim al Napoli. Arrivano aggiornamenti riguardo la trattativa che ancora non si è sbloccata. Ciro Venerato giornalista Rai ha aggiornato su una questione: "Il Napoli ci conferma grande prudenza ma non è spedita come si dice in Turchia. Si sta lavorando sulla clausola, il Napoli vuole pagarla in due rate, su data del contratto e su clausola a partire dal secondo anno. Il Napoli non ha ancora chiuso".