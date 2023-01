RAI - Napoli su Gabriel ma il Santos vuole 15mln: il Milan ha abbandonato la pista

Ciro Venerato è intervenuto al TG Sport, in onda sulla RAI:

"Proseguono i sondaggi per l'eventuale erede di Lozano sulla corsia destra. Valutato con attenzione il profilo del giovanissimo Angelo Gabriel del Santos. Relazioni positive ma non convince il costo. L'ex club di Pele' continua a chiedere 15 milioni (senza resettare le commissioni per i suoi esosi agenti). Troppi per il Napoli. Età esperienze e costi non coincidono. La pensa allo stesso modo il Milan che 24 ore fa ha ufficialmente abbandonato la pista".