RAI - Napoli, ecco Elmas con i soldi di Rog: le cifre dell'affare

Elmas-Napoli, ecco le ultime direttamente da Ciro Venerato in diretta a CalcioNapoli24:

"Elmas, mi risulta che il Fenerbahce abbia chiesto 15 milioni più 3 di bonus e coi soldi che arriveranno da Rog il Napoli soddisferà la richiesta del club turco. Nel corso di questa sessione di mercato, due direttori sportivi di prima fascia di Serie A, mi parlavano benissimo di Elmas definendolo tra i centrocampisti emergenti più importanti. Uno dei due l’avrebbe anche preso se avesse avuto la disponibilità economica. E’ un giocatore che ha una certa importanza, anche se per i tifosi non può che essere un nome nuovo. E’ un’operazione che il Napoli chiuderà e chissà che non parleremo, in futuro, di un calciatore forte come Zielinski e Fabian. Lo staff azzurro fece vedere a De Laurentiis delle immagini del calciatore dicendo ai suoi collaboratori di prendere questo calciatore perché lo ritiene un profilo importante".