RAI - Occhio ad una possibile mossa per Vecino del Napoli negli ultimi giorni di mercato. Luperto non parte prima di Koulibaly. Annullata la multa a Milik

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La Juventus ha già bloccato una camera alla Continassa per l'arrivo di Dzeko. Bisognerà capire se si chiuderà tutto entro oggi. Bisognerà capire i tempi. Se in giornata ci fosse un rallentamento bisognerà aspettare qualche altro giorno. Pantak ha chiuso tutto con Chiavelli del Napoli per la questione multe e per il prestitono con obbligo che andrà a firmare Milik. Questione multe risolta l'altro ieri, De Laurentiis non chiederà di pagare la multa al calciatore. Il Napoli ha bloccato Sokraits in caso di cessione di Koulibaly, il Napoli ancora non ha liberato il calciatore dell'Arsenal, è ancora lì in sosepso e quindi il Napoli può ancora cedere Koulibaly. Non ci sono offerte ufficiali, ma solo tante telefonate di trattative. Luperto piace a Crotone e Parma, ma prima del caso Koulibaly non partirà. Ounas non rientra nei piani del Crotone. Ghoualm in attesa di una cessione, Karbownik ha già l'accordo economico perl l'ingaggio ed è stato bloccato grazie all'intesa con il Legia. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero mettere in piedi qualcosa per Vecino Napoli e Inter, è in uscita e gli azzurri cercano il sostituto di Allan. Zhang e De Laurentiis sono amici, ad oggi non ci sono conferme ma occhio agli ultimi giorni".