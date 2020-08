Rai - Matvienko più vicino con Gabriel saltato, può giocare anche come terzino! Accordo sull'ingaggio

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli non considera ancora in maniera insistente i calciatori per il ruolo di terzino sinistro. Prima un esterno destro d’attacco e poi un difensore centrale con la cessione di Koulibaly. Matvienko è stato proposto, ma prima si pensava a Gabriel ed era un problema per un altro ruolo di extracomunitario. Con Gabriel ormai quasi sfumato allora si potrà puntare su Matvienko. Il calciatore può accettare l’offerta del Napoli sull’ingaggio. E’ visto sia come centrale che come terzino”.